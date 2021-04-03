有些生肖在工作與生活上很聰明，但在感情裡卻容易被沖昏頭，善良的她們全心全意為另一半付出，但卻因愛錯人而遭絕情對待，愛情路走的非常不順利，近日《靈匣網》分享5個容易愛錯人的生肖女。

1.生肖豬女

屬豬女心地善良，非常會照顧身邊的人，盡全力關心每個人的感受，雖然她們一生運氣好，生活工作都很順遂，但唯獨在感情裡容易愛錯人，經常看不清楚對方的真面目，且在選擇結婚對象時，容易遷就於對方，事事為了另一半著想，就算犧牲自己也無所謂，最終真心換絕情，在感情中受到很大的傷害。

2.生肖兔女

屬兔女個性溫柔賢慧，較少發脾氣，對人和顏悅色，無論是親人還是朋友，總是受到她們的照顧，身邊不乏有追求者，不過做事精明的她們，雖然在生活中看人很準，但在選擇另一半時，卻容易被愛情迷惑，愛上不可靠的對象，導致感情一波三折，進展並不順利，總是要經過好幾場失戀，才能遇到真命天子。

3.生肖羊女

屬羊女性格溫和，心思細膩又感性，見不得他人受委屈，不管誰遇到困難，她們都會幫忙對方，情緒也容易被身旁的人事物所感染，在感情中一旦認定對方，她們就會全心全意的為另一半付出，也容易遇人不淑，愛錯了人，即使知道對方不值得托付，屬羊女仍希望能感動對方，但真心往往得不到對方的珍惜，最終只有受了傷後，才會知道自己被耍了。

4.生肖猴女

屬猴女機智又聰明，為人和善，很少與熟人發脾氣，早熟的她們，從小就會幫忙分擔家人的壓力，遇到事情也總是能果斷解決，不過在感情裡，她們卻容易被愛情蒙蔽，總是被人利用和欺騙，對錯的人付出真心，最終也未獲得對方珍惜，必定要經歷諸多磨難後，才能獲得幸福。

5.生肖馬女

屬馬女個性外向又活潑，單純善良，不喜歡耍心機，不過在選擇對象時，她們容易被沖昏頭，他人幾句花言巧語，就能輕鬆追到她們，而屬馬女甚至還不夠完全認識對方，就認定為自己的終身伴侶，一旦有了喜歡的人，就會掏心掏肺付出，容易迷失自我，完全不會察覺自己被利用，愛情方面要經過風風雨雨才能遇到好對象。

(中時新聞網)