28歲外型清純日本女星剛力彩芽2018年與大她17歲、身家台幣800億的富商前澤友作交往，兩人一度傳出分手，去年上演大復合，女方坐名車出門買蔥，最後又回到前澤友作豪宅。最近日媒報導，剛力彩芽因不想參與男友的登月計畫，二度提分手，主因是她認為若參與旅行要接受長期訓練，會影響她未來幾年的演員工作，讓她不得不在愛情跟麵包中選擇分手。

剛力彩芽2008年擔任時尚雜誌模特兒出道，2011年參與電視劇《教我愛的一切》，剪去40公分長髮，從此都以招牌短髮髮型示人。2018年她爆出戀上購物網站「ZOZOTOWN」創始人前澤友作，初期女方在網上曬出搭男友專機去俄羅斯看世足賽的影片，遭外界貼上炫富女星標籤，她隨即刪文道歉。

前澤友作日前宣告將參加2023年SpaceX太空船的繞月球活動。（圖／翻攝自yusaku2020 IG）

2019年前澤友作一度傳出財務吃緊，不僅賣出收藏名畫，還轉售一手創建的購物網站，同年底兩人傳出分手，主因是尊重彼此工作、人生計畫。去年7月《Friday》報導剛力彩芽復合前澤友作，女方提著名牌袋子出門，最後提著大蔥等物品回到前澤友作豪宅，她受邀擔任男方所投資的娛樂公司董事，但知情人稱她沒有要離開舊東家，只是為發展設計事業另外加入其他公司，雙軌並行。

前澤友作先前有意參加登月球旅行，上月宣布將參加2023年SpaceX太空船的繞月球活動，為此會開始接受長期訓練，然而剛力彩芽似乎對男友的太空夢不以為然，認為若參加登月會影響之後的拍電影、舞台劇計畫，還跟身邊朋友抱怨：「跟前澤友作是不同世界的人」，媒體求證剛力彩芽是否又跟前澤友作分手？她不證實也不否認說：「沒有什麼需要回答的事」。

(中時新聞網)