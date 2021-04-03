台鐵太魯閣列車嚴重交通意外造成嚴重死傷，根據教育部最新校安通報指出，截至今(3)日下午5時止，計有6名教師、3名職員、44名學生，共計53名師生傷亡。教育部強調持續清查確認傷者名單，並將請有學生受傷情形的學校進行相關關懷與輔導。

依照教育部校安通報，經花蓮縣、宜蘭縣聯絡處及各單位協查，截至今(3)日下午5時止的最新統計資訊，計13名師生死亡，其中2名教師均為外籍教師、1名職員、10名學生死亡，40名師生受傷則有4名教師、2名職員、34名學生；現已有2名教師、2名職員、28名學生出院。

教育部表示，已在事發第一時間請宜蘭縣聯絡處及花蓮縣聯絡處協查，也協請內政部警政署消防中心及台鐵應變中心密切聯繫。

教育部並指出，為及時掌握師生受傷情形並給予協助，分別請花蓮縣及宜蘭縣教官，前往門諾醫院、部立花蓮醫院、花蓮慈濟醫院、國軍花蓮總醫院，蘇澳榮民醫院及羅東博愛醫院掌握學生受傷人數與情形，予以關心。

教育部強調，會持續清查確認傷者名單，並將請有學生受傷情形之學校進行相關關懷與輔導。

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(旺報 )