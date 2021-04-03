工程車「滑落軌跡」空拍畫面曝光！太魯閣號出軌死傷慘重 消防隊進隧道內急搜救

台鐵太魯閣號昨在花蓮清水隧道疑遭工程車砸中出軌，造成50人罹難、百餘人受傷。民眾黨立委張其祿表示，台鐵內部管理有很大問題，與其每次台鐵出事故撤換交通部長或台鐵局長，治標不治本，台鐵改革的契機是推動公司化或民營化，徹底檢討體制問題。

張其祿指出，過去在學術就曾做過台鐵的研究案，發現台鐵內部管理有很大問題，像是員工平均年齡超過50歲，很多新進人員都把台鐵當跳板，一有機會就跳走，以至於整體經營、資產等都管理不好，虧損連連，過去一年虧損近100億元。

張其祿說，台鐵問題出在體質上，因為鐵路局還是當成公務體系在運作，引進人才綁手綁腳，而且退撫金用得很兇，對財富負擔很重，導致台鐵每年都在虧損，台鐵內部卻又抗拒民營化或公司化，造成台鐵改革始終沒有成效。

張其祿透露，台鐵內部其實一直有在研究如何公司化，但是台鐵工會抗拒很大，因而讓台鐵至今仍是以公務體系運作模式，就算知道問題也改不動，台鐵有如不定時炸彈，台鐵問題並非撤換交通部長或台鐵局長就能解決。

張其祿認為，台鐵推動公司化或民營化是改革的契機，透過企業化經營模式，改掉現行準公家機關模式，才能改善解決台鐵營運管理的問題，重拾人民對台鐵的信心。

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(中時 )