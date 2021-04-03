3日是清明連假第二天，高工局表示，截至中午12時，國道全線交通量42.6百萬車公里，預估3日交通量120百萬車公里。上午國道主要壅塞路段是國1南向湖口-新竹系統、北向圓山-五堵、國1高架北向下塔悠-汐止端及國3南向樹林-龍潭與中興系統-南投服務區。

其中3日上午9時25分國6東向22.2公里1輛大貨車翻覆占用內線車道，回堵2公里；9時37分國3南向136公里也有1輛大貨車翻覆占用內2線車道，回堵2公里；9時57分國1南向87.1公里2小客車追撞占用中線車道，回堵8公里；10時18分國1南向93公里1輛聯結車與1輛小貨車追撞占用外線車道，因南向車流量大，後方回堵11公里。上述事故均嚴重影響國道行車順暢。

高速公路局研判下午國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國5南向南港系統-坪林、北向宜蘭-坪林可能會出現車多情形。

公路總局則表示，連假第2日天氣佳，鄰近風景區省道已出現車潮。至中午12時止，計有壅塞路段3處、車多路段6處，分別是銜接國道替代道路之台74線大里二至霧峰路段、台65線土城路段南向、台86線關廟路段東向，及鄰近風景區的台2線大武崙路段西向、淡水路段。

公路總局預估下午北部地區的北海岸及東北角風景區(台2線關渡~淡水、萬里~大武崙、福隆~瑞濱)、台3線及台7線大溪~慈湖，中部地區的台21線日月潭，南部地區台1線水底寮南向及台26線墾丁路段，將持續有出遊車潮湧現。

台鐵太魯閣號在花蓮大清水隧道出軌事故現場，尚有救災車輛進出，現場警察單位會機動性管制台9丁線(大清水~和仁)北上路段。

(旺報 )