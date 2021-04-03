網友起底義祥工業社登記於花蓮縣的公司地址後，只見Google街景外觀竟形同廢墟。(摘自PTT)

花蓮地檢署檢察長俞秀端。（張立勳攝）

台鐵太魯閣列車2日撞上滑落鐵軌的工程車，造成50死、162傷的重大事故，肇事工程車所屬的義祥工業社負責人李義祥經檢察官偵訊後，昨深夜已經由檢察官聲請羈押，花蓮地院今上午開庭裁定李以50萬元交保，限制出境出海、限制住居；不過檢方預計將提出抗告。

李義祥友人現身花蓮地院，面對媒體採訪不願作回應。（圖／羅亦晽攝）

李義祥另於2015年間承包花蓮縣政府工程時，使用「小畫家」變造工程記錄照片，今年2月才遭花蓮高分院依偽造文書判刑6月，得易科罰金18萬元定讞。

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判決指出，李義祥身為義程營造公司負責人，花縣府於2014年7月間辦理「花蓮縣103年度天然災害復建及道路橋樑工程」招標，由義程公司以最低標得標，李義祥並在同年8月5日的施工說明會中，建議增設圍堰以維護工安。

花縣府同意變更，新增「橋面欄杆漆作美化」、「舊有損壞欄杆拆除及運棄」、「新設橋面欄杆」 、「橋墩補強圍堰工程4座」等工項，李義祥為求順利取得圍堰工程的工程款55萬6512元，竟在施工日誌上不實登載，再指示不知情員工以「小畫家」變造施工照片，編入工程記錄照片表格內，供花縣府建設處監工查核。

李義祥造假犯行曝光後，遭到花蓮地檢署起訴。他偵查期間認罪，法院審理時又改口辯稱有施作圍堰，但是用鋼板做的臨時圍堰。

一審不採信，依偽造文書判他6月徒刑，得易科罰金18萬元；二審認為他涉及《貪汙治罪條例》的與公務員共同犯經辦公用工程舞弊未遂罪，重判2年6月，褫奪公權3年；案經最高法院發回更審，花蓮高分院更一審維持一審見解，今年2月19日駁回上訴，全案定讞。

(中時 )