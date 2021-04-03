季外最受矚目的國聯賽揚獎投手包爾(Trevor Bauer)3日在道奇隊首秀，登板前6局威猛無比，飆出10次三振，讓主場洛磯隊無法擊出任何安打，其中只用35球結束前3局。不料7局下洛磯暴打6分，將包爾打退場，還好道奇的領先幅度夠大不受影響，終場仍以11-6獲勝，包爾搶下加盟道奇的首勝。

洛磯隊Coors Field球場公認是打者天堂，大聯盟史上僅有一位投手「龍捲風」野茂英雄在此達成無安打完封勝(110球)，而且要追溯到1996年9月。包爾前6局的表現可說是不在野茂之下，他的切球幾乎是看得到打不到，洛磯麥克曼(Ryan McMahon)在5局下追著切球連續出棒3次都揮空。

7局下包爾的神力終於耗盡，「故事哥」史多瑞(Trevor Story)第一球敲安上壘，打擊王布萊克曼(Charlie Blackmon)隨即轟出兩分彈。心情受到影響的包爾投出保送，這時再碰到麥克曼，他還是追著切球打，這次被他逮個正著轟到右外野牆外，又是兩分彈。包爾一口氣丟掉4分退場，領教了洛磯球場對投手的無情。

洛磯先發投手桑薩提拉(Antonio Senzatela)被打得更慘，道奇前4局就在他手中攻得7分，席格(Corey Seager)、騰納(Justin Turner)、威爾史密斯(Will Smith)都繳出3安猛打賞，總計16支安打。

這場做為包爾的首秀已讓道奇安心不少，他今年年薪4000萬美元是大聯盟最高(約台幣11.2億)。去年因為疫情的關係包爾只對戰國聯中區、美聯中區的隊伍，如果他能夠壓制國西勁旅洛磯，道奇這筆錢就花得不冤。

(中時新聞網)