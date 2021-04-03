大多數的感情在過了熱戀期後會日漸平淡，更可能因為結婚多年而轉變為親情，想永遠維持浪漫真的不容易！搜狐網命理專欄分享，摩羯座、天蠍座以及獅子座是堪稱寵妻狂魔的3大星座男，就算從戀愛踏入婚姻，他們依舊愛得羅曼蒂克，總把老婆擺第一寵愛。

▍1. 摩羯座

摩羯男個性比較囉嗦，但做事情非常細心，只要遇到真正喜歡的人，就會付出全部的真心對那個人好，全心全意的只為她，在婚後摩羯座更會成為寵妻狂魔，「只要你要，只要我有，統統給你。」就是摩羯座的至理名言。

摩羯男很有擔當及責任感，做工作踏實能吃苦，為了家庭不怕累，能夠把家庭照顧好，並且給妻子非常多的關愛和陪伴，他們到中年會財運大開，會出現做大生意的機遇，賺錢能力無人能比，疼老婆更是天下第一。

▍2. 天蠍座

天蠍男是天生的霸道總裁，透露出一絲絲的高冷感，他們總會以高標準要求自己，追求不斷的成長，因此很容易有所成就。天蠍座很難愛上一個人，不過一旦愛上就會無法自拔，對自己的愛人相當寵愛，往往不求回報付出，平時可能比較務實主義，但在老婆面前卻十分大方，對另一半是出了名的好。

▍3. 獅子座

獅子男個性機智聰明又浪漫，雖然具有大男人主義，但卻是超會寵老婆的星座，他們很在乎跟伴侶有關的大小事，再小的事對於他們來說都是大事，老婆的開心與幸福是獅子座的生活目標。獅子座不會輕易結婚，因為他們只願意和愛情走進婚姻，一旦走進便會完全變成寵妻魔人，在婚後會用心疼愛對方，很會製造浪漫與情調，總讓婚姻生活充滿幸福甜蜜。只要另一半不讓他的敏感神經受傷，讓他活得很有面子，那麼獅子座就會是最好的生活伴侶。

(中時新聞網)