衛福部長陳時中。（本報系資料照片）

台帛旅遊泡泡首發團風光啟程，但原本被旅行業期待的泡泡，因團費過高、回國檢疫麻煩等問題，媒體報導市場反應冷淡。前立委沈富雄昨(2日)在政論節目中談到此，他說，旅遊泡泡再過兩天「就破了」，因為據傳第二團剩10人要去，「我有一個預測，陳時中在未來會完全不照規矩來，隨時因為壓力扛不住，就放鬆這個(規定)、放鬆那個(規定)」。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中說，「我有一個預測，陳時中在未來會完全不照規矩來，隨時因為壓力扛不住，就放鬆這個(規定)、放鬆那個(規定)，完全沒有章法，譬如他說最近要考慮小三通可以開放，但其實大陸跟台灣一樣都沒有疫情，如果要開放小三通老早可以開放，為什麼現在突然可以？就是因為壓力扛不住了」。

另外，沈富雄說，陳時中作法都是看上面的臉色，還有自己的政治考量，還有一大堆只會拍拍手同意他講法的，因此仔細去看他的每一個決定，就會發現「一點道理都沒有」。

而關於旅遊泡泡在市場反應冷淡的原因，依《中國時報》日前報導，有業者表示，自帛琉返台後需5天加強版自主管理，再加上9天自主管理，期間所帶來的不便及可能遭受的歧視，讓消費者認為花比以前更多的旅費，卻還得付出更多時間及擔心，是讓人打退堂鼓的主要原因。

(中時新聞網)