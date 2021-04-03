連假之前，台股改寫歷史新高，連假之後，物極必反？清明過後，即將變盤？相信這是許多人在連假過後最大的疑問，在此筆者先給出結論，「當心短線利空突襲，長多架構不變」，因此「無論如何就是買、越跌越要買」。

會得出以上的結論，其來有自。首先，股價低迷許久的台積電，於周四證實，將斥資1000億美元擴廠，並取消明年的價格折讓，這兩大政策，無疑展露出業界霸主的崇高地位，唯有台積電，才能有這樣的霸氣。而這兩大消息，也已經令台積電ADR大漲特漲，並帶動費半指數改寫收盤價的歷史新高。看來下周台積電將演出慶祝行情，並引領台股繼續向上，已是勢在必行。

至於短線上隱憂，則是目前拜登的2兆基礎建設案，目前民主黨擬由企業稅的增加來籌措財源，將由原本的21%提升至28%，而這個部分一旦確定，對於企業獲利與股市，將是一大衝擊。但為何筆者認為，這個影響將是短暫的，回顧過去川普執政，即使爭議頗多，但美股卻是扎扎實實走出整整4年多頭行情，並屢次挑戰歷史新高。

而股市又號稱經濟的櫥窗，股市好就表示經濟也不差，若不是大選之前碰上疫情，加上處理不當，川普也不至於落個全盤皆輸的結果。因此，用一個最簡單的政治智慧來思考，拜登才剛剛上台，屁股都還沒坐穩，若這麼輕易的因為新的政策，致使美股下跌，恐怕將引發4個字─人心潰散，這絕對是民主黨所不樂見的。

目前美股存在跌不得的壓力，倘若最後基建案真的必須從企業稅下手，筆者相信，民主黨也勢必有撐盤的配套措施，這就是所謂的「短線」利空突襲，但「長多」架構不變的原因。

至於台股「長多」的條件，不僅僅是這樣而已，剛剛公布的2月外銷訂單，創下史上最強2月。經濟部甚至預估，也將創下史上最強3月。而「外銷訂單」的定義，代表依產業別的不同，未來的1至3個月，將會陸續有成品出口銷售，而這當然就是最直接的企業營收與獲利，換句話說，既然已知2月、3月的外銷訂單數字十分亮眼，那麼4、5、6月的行情，又有什麼好擔心的呢！

（本文作者為摩爾投顧分析師林鈺凱）

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(中時新聞網)