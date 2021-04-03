為台中捷運轉乘環境升級，交通局在大慶站新設智慧型站牌。（台中市交通局提供／陳淑芬台中傳真）

正試營運的台中捷運綠線，預計將在25日通車。中市交通局長葉昭甫3日表示，為營造友善轉乘環境，持續在各捷運站周邊建置候車亭及增設智慧型站牌，目前已完成拓寬文心路、文心南路的人行道、建置候車亭及附掛智慧型站牌，2日再完成捷運大慶站公車站桿改設為太陽能電子紙智慧型站牌。

葉昭甫表示，為打造捷運友善轉乘環境，交通局持續在各捷運站周邊建置候車亭及增設智慧型站牌，已陸續完成文心路、文心南路人行道拓寬及建置候車亭及附掛智慧型站牌；大慶站公車站桿改設為太陽能電子紙智慧型站牌，並規劃座椅。

葉昭甫指出，「捷運大慶站（建國北路）」共有9條路線停靠，包括99、127延、158、242、356、800等6條市區公車；6188等1條國道客運；6670、6883等2條台灣好行路線。早期為便利民眾就近透過行穿線跨越建國北路，公車站原設於建國北路與大慶街口，去年底配合捷運綠線試營運，調整站位至捷運大慶站1號出口前，讓當地居民或轉乘台鐵的乘客都可以透過捷運站聯通道在室內轉乘。

因近期民眾反映「捷運大慶站」公車站桿過近，導致無法閱讀路線圖。葉昭甫指出，經交通局會勘後，已於2日完成改設置為太陽能電子紙智慧型站牌，並設置有座椅供民眾候車使用。

交通局指出，中市設置公車站牌若空間足夠，均優先設置大型集合式站牌，目前持續於松竹路及建國北路等路段，尋找可設置候車亭及智慧型站牌的地點，希望能建置更好的候車環境，並持續檢視捷運沿線站位，在多條公車路線行經的站位研議設置大型集合式站牌或增加站桿間的距離，提供良好的候車環境。

(中時 )