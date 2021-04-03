台鐵太魯閣號2日發生嚴重事故，造成至少50人罹難。對於這起意外為何成為台灣有史以來最嚴重的鐵路意外，「日本新聞網」訪問鐵道專家梅原淳，梅原淳則直指隧道狹隘是造成死傷嚴重的最大禍首。

報導中指出，這起「台灣史上最嚴重的鐵路意外」發生後，可看到救難人員身影穿梭在現場之間。除使用工具切割車身，救難犬也登場在狹隘的隧道中搜尋生還者。

從事發前附近拍到的影片來看，從工程車撞上太魯閣號，太魯閣號脫軌並衝撞至隧道內，僅僅只有5秒鐘。然而，短短的時間卻造成至少50人離世。對此，梅原淳分析正是隧道造成這起意外死傷慘重。

其表示，隨著工程車撞上太魯閣號，列車因衝擊而出軌並撞上隧道內壁，由於只有一條鐵軌，而隧道內壁又緊靠鐵道兩側，因而損失更大；加上隧道內空間狹隘、通道又因列車出軌受阻，要花更多時間才能找到生還者。

其補充道，由於隧道內黑暗而又狹小，大幅增加救援難度。救難車輛不但無法在隧道內行駛，也無法行駛於靠近內壁處，受困者想脫身也只能走上車頂沿著路途離開。

報導還訪問20多年來常搭乘該路線的乘客。其表示，太魯閣號是當地居民日常通勤常搭乘的路線，而這次清明連假人潮更是滿滿。自己大約每週都會搭乘太魯閣號往返台北花蓮，如今發生意外讓其非常錯愕。

依據台鐵說法，事故的太魯閣號有2名日本人搭乘；而日本外務省則證實，2人分別為50多歲的男性與20多歲的女性，所幸是輕傷並無生命危險。

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(中時新聞網)