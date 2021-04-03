台鐵太魯閣408列車發生重大車禍，造成50名乘客罹難，由於還有部分遺體無法辨認，車禍現場由花蓮地檢署主任檢察官曾開源指揮。曾開源受訪表示，目前１、２節車廂已吊離，現進入第3車廂蒐證，不會放棄積極搜救，及採集任何DNA可以比對的機會，並強調，所有旅客遺留下在車廂及鐵軌的遺物，會由鐵路局花蓮分局警察隊，送到花蓮車站招領，請各位民眾若要招領，請到花蓮車站。

傳出第3節車廂內有死者遺體、手指頭等殘骸，曾開源為此澄清，第3節車廂，並沒有遺體，第3節車廂還在鐵軌上，會等出來之後會再做進一步的查證，只要有找到疑似人體DNA的遺跡，都會送到殯儀館去造冊。

曾開源說，現在要進行第3節車廂拉出來、脫離軌道，已進行軌道的重建，才可以把車廂拉出，因為車廂拉出後，軌道兩旁空間就可清出，這時候會由鑑識人員，再做一次鑑識。

因為現場空間增加，為增加鑑識的方便，只有車廂拉出，現場有空間及時間允許，都會再進行鑑識勘驗，包括後面5至8節車廂，「清完一節檢查一節」，不放棄任何可能，會盡最大努力，希望國人一起為傷者加油、為亡者致哀。

台鐵袁姓司機昔躲過普悠瑪事故 今改開太魯閣號殉職

(中時 )