台南市安南區北汕尾路一處魚塭，塭主3日上午發現水車無法運轉，找人修理，竟驚見一具浮屍脖子纏繞繩子卡在水車，背部還有血跡傷痕，嚇得報警，警方查知身分為李姓男子，前一晚還在住家附近散步，研判意外失足落水，被水車吸附，背傷可能為水車葉片所致，排除他殺。

58歲李男家住安南區，原本身體硬朗，曾擁有救生員執照，1個月前剛中風，身體大不如前，2日晚間8時拿著拐杖從家裡外出散步當復健，竟然就此失蹤，家人一夜找不到人，3日上午到派出所報案協尋。

李家人剛到派出所，巧合遇見附近的魚塭主先一步報案發現浮屍，家屬聽聞消息，懷疑就是自己家人，趕緊隨著警員到場察看，一看之下果然認出是李姓男子。

李男陳屍的魚塭地在北汕尾路，距大眾五路的住家約有500公尺遠，塭主因上午發現魚塭的水車無法運轉，以為損壞，找來丁姓師傅維修，先將水車拉往岸邊查看，竟然發現有浮屍頸部纏繞繩子，卡在水車上，嚇得報警。

警方鑑識人員到場，起初還發現李男的背部出現血跡傷痕，不敢大意，仔細檢視後發現無外力介入落水，初判是死者中風後眼力不佳，加上行走不穩，晚上魚塭地道路視線不良，意外失足掉落水中，再被水車吸附，背部傷勢疑被水車葉片所傷，排除他殺因素。

李男大體先由家屬移往台南市立殯儀館安置，警方請檢察官擇日相驗，進一步釐清案情。

(中時 )