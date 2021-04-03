台鐵太魯閣號事故釀成50死、178傷的慘劇，其中花蓮玉里鎮牧師之女鍾惠美1家4口因上這班列車，只剩她一人；身為同鄉的總統府發言人Kolas Yotaka今沉痛表示，住花東的人，尤其願意買站票的，就是要「回家」，「我們都是這樣，我們一定要改革」。

Kolas Yotaka今在臉書提到，在她知道的人裡面，凡不幸死亡或受傷的，有建築工、木工、運動員、學生，是西漂原住民族人的典型。

她說，鍾惠美1家4口只剩一人，這個不幸的家庭，是來自她的故鄉玉里，其中一個部落叫做Makutaay(瑪谷達璦)，而鍾惠美是Makutaay部落教會鍾牧師的女兒，「她一家四口，走了三口」。終於指認出來，無話可說，家人就是痛。

她指出，住花東的人，尤其願意買站票的，就是要「回家」，「因為你不是要去玩，你的家就在那裡」，不管前面發生過多少次事故，就算心裡毛毛的，只要買得到票，站也要站回家。

她表示，在外打拼想念家人，只要可以跟家人團聚，不管自己已經幾歲，不管要站幾個小時，站也要站回家，「我們都是這樣，我們一定要改革」。

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(中時 )