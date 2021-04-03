高雄鳳山區先前發生高職女學生遭同學集體霸凌事件，引發各界熱烈關注，黃男、沈男得知消息後扮演「正義魔人」，竟到霸凌事件加害人的住家外直播，並公開其地址，事後黃男、沈男被法官依違反社會秩序維護法，各裁罰5000元，可上訴。

今年2月初，臉書社群瘋傳一段集體霸凌影片，有名高職女學生遭多位同學團團包圍，隨後就有男學生大力甩了女學生一巴掌，隨後其他人則朝女學生潑灑用飲料杯裝的黃色液體，接著一名長髮女生突然站出來，對女學生連呼5、6個巴掌，遭霸凌的女學生卻悶不吭聲，只能任由大家擺布。

經過調查，霸凌事件起因是被害少女先前到好友蕭姓少女家中借住一周，並且借用3000元及服飾用品，事後蕭女要求償還6000元，但被害少女在姑姑的協調下只還了3500元，蕭女認為自己吃了悶虧，便找來友人助陣，發生此次集體霸凌案件，霸凌影片傳出後也引起網友們群起激憤。

判決指出，黃男在得知霸凌事件後，想為被害少女出口氣，肉搜出蕭姓少女住家後，竟在臉書上開啟直播公開蕭家外觀，並多次在留言處公開地址，甚至表明若蕭女搬家，他後續還會繼續調查出搬家後的新地址，並且公布給大家知道。

警方獲報後，立即到場制止黃男的行為，並且將其帶回偵訊，而看到直播也前來聲援的沈男也一併被警方帶回，2人訊後雙雙遭依違反社維法「無正當理由，藉端滋擾住戶」送辦。

鳳山簡易庭審理法官認為，黃男以類似「鄉民正義」的作法，在臉書上公開霸凌加害人的住家資訊，確實已經構成藉端滋擾住戶的要件，有干擾安寧秩序的情況，而到場聲援的沈男若想表達關心教育的立場，應以合法、合理的適當方式表達，而非僅是偶然在臉書上見到他人現場直播，就輕率前往罷凌加害人的住家外還逗留不去，因此黃男、沈男各被依違反社會秩序維護法裁罰5000元，全案仍可上訴。

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(中時 )