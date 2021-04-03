台南市安平運河每逢春季就出現大量魚群死亡，動輒數百公斤至1公噸，台南市水利局為解決運河盲段溶氧量不足問題，向環保署爭取大型曝氣設備作測試計畫，預計4月中完成安置10台，增加水中溶氧量，觀察測試可否降低魚群死亡。

每年3至5月間，台南市運河就會出現大量死亡魚群，過去總被認為是河川汙染環保問題，甚至懷疑遭人偷排廢水。

台南市環保局與水利局聯合勘查，排除廢水汙染，認為有兩點原因，其一是運河盲段的水流性差，每逢春天溫差大時，底泥翻攪降低水中溶氧量。其二是因半年沒有雨水，一旦春雨發生，會將半年來馬路的堆積灰塵與路下箱涵淤積物，從側溝沖刷進入運河。

台南市水利局已向環保署爭取到330萬經費，購入大型曝氣設備活化水質，可將含有空氣的氣泡打入水中，視水中溶氧的變化狀況，調整開關時間，這項計畫尚屬試驗性質，水利局正觀察在啟動設備後，可否有效降低魚群死亡。

「這是水族箱養水的概念」台南市水利局汙水養護工程科解釋，家中有魚缸的人，都懂「養魚先養水」的觀念，曝氣設備能夠增加水中溶氧量，提高魚群存活機率。

台南市水利局預計在運河盲段裝設10台機器，4月中建置完成，專家正觀察這項測試若能有效降低魚群死亡，將擴大爭取購買設備，設置在三爺溪，阻止水質惡化造成魚群死亡問題。

(中時 )