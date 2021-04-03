高市府農業局今（3）日在高雄物產館舉辦「高農雄讚嘉年華」活動。（柯宗緯攝）

高市府農業局今（3）日在高雄物產館舉辦「高農雄讚嘉年華」活動。（柯宗緯攝）

高市府農業局今（3）日在高雄物產館舉辦「高農雄讚嘉年華」活動。（柯宗緯攝）

民眾忙著採買農特產品。（柯宗緯攝）

高市府農業局今（3）日在高雄物產館舉辦「高農雄讚嘉年華」活動，現場除有農產品展售及試吃、豐富的舞台表演，還特別邀請到50位衛生福利部南區兒童之家的小朋友到場，一同動手種菜，體驗農民種菜的農田樂趣。

因應兒童節主題，活動特別讓小朋友實際體驗手作鳳梨豆瓣醬、鳳梨套圈圈，有吃又有拿。WOOVELY WOOLALA小女生團體帶著大樹金鑽鳳梨跳舞登場，可愛的模樣讓大家掌聲不斷。

高市府副秘書長郭添貴、農業局代理局長王正一也親自到場與小朋友同樂，郭添貴表示，教育應該從小培養起，在活動中讓小朋友認識更多的高雄農特產品，對於新型態的農業文化教育是很棒的推廣，接下來將會配合不同節慶推出更多元的活動內容，絕對讓大家滿意。

另外，廚藝教室也是一大亮點，4月4日特別邀請到高雄唯一滇緬料理主廚朱秀英帶領民眾實際烹飪「滇緬鳳梨炒飯」及「滇緬蕃茄辣椒醬」，特別使用高雄147米及大樹金鑽鳳梨等在地食材，不用出國也可以體驗滇緬風情。

(中時 )