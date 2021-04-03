台鐵發生70年來最嚴重事故，外界再度關心台鐵內部制度腐化問題，前立委、中華軌道協會理事長蔡煌瑯在臉書發文指出，公司化或許是改革的唯一契機，讓台鐵局從組織體質及營運，徹底脫胎換骨。交通部政務次長王國材今表示支持，台鐵公司化對員工未必是壞事。

蔡煌瑯表示，太魯閣號事故令人痛心，雖然是包商疏失造成，但是不可諱言台鐵局近年來事故連連，而且造成民眾傷亡慘重，人民對台鐵局漸漸產生極大的憂慮與不信任，這個時候為了重新挽回台鐵的信譽，如何重新讓人們對軌道運輸車輛的信心，我們應該認真思考台鐵公司化，讓台鐵局從組織體質及營運，徹底脫胎換骨，讓新的台灣鐵路公司，有更活化的經營策略也要拋開沉重的歷史包袱，並加入資本市場靈活的營運效率，未來並開放民營鐵路公司競爭，或許這才是對台鐵最好的未來。

王國材今被問及台鐵公司化議題時，表示個人支持台鐵公司化，這對員工未必是傷害，工資、福利都可以談，而用人方面，很多支出是從公司董事會處理，不是每一項問題都變成行政作業、需要上級同意。

王舉例，過去的案例如中華郵政公司、台灣港務公司，現在沒有人說自己工作是不好的，台鐵同仁、工會會有擔心的地方，但組織改造是一個讓百年台鐵脫身換骨的機會。

(中時 )