台鐵408太魯閣號昨在花蓮縣清水隧道發生嚴重意外造成50人身亡，新北市府初步統計，約有11名死者是新北市民或住在新北，蘆洲區有9名市民分受輕重傷，其中2人最為嚴重，分別為田家四口的45歲李女媽媽、3姊弟中77歲林姓大姊；蘆洲區公所第一時間致電關懷，後續會依照新北市政府指示給予傷者必要協助。

據了解，9位蘆洲區民中，其中田姓一家四口坐在第4車廂49、50、50、52座號全都傷重住院，46歲田姓父親、10歲弟弟都因骨盆挫傷留在國軍805醫院留院觀察，12歲姊姊已出院由親人帶返回花蓮老家，而45歲媽媽李女任職航港局科長傷勢最為嚴重，在花蓮慈濟醫院外科加護病房觀察。

此外，第5車廂2、4座號的母子35歲李媽媽和9歲孩子到院檢視後皆已無礙，於昨晚返回台東娘家；另3姊弟分別坐在第7車廂17、19座號、第5車廂42號，其中77歲大姊四肢重創在花蓮慈濟加護病房治療，67歲林弟、56歲林妹都已無礙出院。

蘆洲區公所表示，昨天事發第一時間已逐一電話聯繫設籍於蘆洲的受傷市民，以表關懷慰問，對於受傷市民朋友，蘆洲區公所遵依新北市政府指示，給予設籍蘆洲的傷者市民必要協助。

(中時 )