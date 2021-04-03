台鐵太魯閣號昨行經花蓮發生出軌事故，造成50人死、162人輕重傷。國民黨主席江啟臣今天表示，當前北高捷運與高鐵沿線都已設置「軌道異物入侵警報系統」，唯有台鐵仍主要仰賴巡軌員人力檢視，呼籲政府評估善用科技提升台鐵運輸安全。

江啟臣指出，交通部長林佳龍第一時間強調，會負起「政治責任」，但他希望政府更正視「責任就是責任」，民眾出行安全本來就是交通部等單位應戮力確保的責任，50條殞落的性命，不是任何人下台能彌補的。

台鐵昨發生史上死傷最多的事故，不幸殉職的司機員袁淳修為台中豐原人，台中市長盧秀燕昨接獲消息後，晚間偕同身兼國民黨主席的藍委江啟臣等人，前去慰問袁淳修家屬，袁淳修媽媽希望「兒子沒有痛」。

江啟臣今在臉書說，袁媽媽悲從中來這句話，說出多少死傷者家屬的心聲，令人鼻酸，昨天台鐵太魯閣號出軌事故，造成嚴重傷亡，尤其看到罹難者名單，很高比例是才20多歲的年輕人，才要綻放的生命就此殞落，更讓人心痛。

他表示，他也聯繫了花蓮縣黨部主委張峻，請花蓮縣黨部全力協助家屬慰問及後續處理事宜，並與花蓮縣長徐榛蔚聯繫，了解是否有協助需求。目前救難工作已告一段落，但是由於死傷多，花東地區缺乏DNA檢驗量能，需要送到台北鑑定，讓許多家屬更是焦急難耐。

他強調，特別感謝各縣市在第一時間奔赴現場，辛苦奉獻的救難人員，也希望相關部門，加速後續現場整理、亡者鑑識工作，讓家屬可以處理治喪後續；「不分朝野黨派，一起協助處理面對這件悲劇」。

江啟臣認為，搶救告一段落後，則應積極檢討如何提升台鐵的管理與旅運安全，這麼重大的事故，絕不能只歸咎到包商個人疏忽就了事，他說，台鐵局對鐵路沿線工程如何監督？工地空間設計與進出管理，安全規範是否周延？有無落實？這都需要優先追查釐清，尋思如何改進。

「台鐵接二連三的事故，反映的是整體管理的問題」，江啟臣說，身為在野黨，國民黨更要督促執政黨，將台鐵的螺絲上緊，確保台鐵從車輛維修、軌道維護、路線周邊施工管裡的每個環節，都能提升安全標準。他相信，也只有將哀傷轉化成改革台鐵的動能，才能真的告慰過去這段時間，受難於台鐵運輸的國人。

台鐵袁姓司機昔躲過普悠瑪事故 今改開太魯閣號殉職

(中時 )