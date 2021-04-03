靈鷲山為太魯閣號傷亡者持誦《大悲咒》並立公益牌位。（靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山為太魯閣號傷亡者持誦《大悲咒》並立公益牌位。（靈鷲山佛教教團提供）

台鐵太魯閣號408車次出軌造成傷亡，靈鷲山佛教教團正值《梁皇寶懺》法會期間，立即書立往生超薦與消災延壽公益牌位，全球靈鷲人更發揮大悲大愛，發心持誦《大悲咒》回向，虔誠祈求十方諸佛菩薩加持，祈願亡者往生善處、傷者平安康復、受難家屬身心安定。

靈鷲山開山住持心道法師說，大悲心就是慈、悲、喜、捨；慈就是憐憫，悲就是拔苦，常常喜歡布施，慈悲喜捨也會讓福氣與善緣很廣大，大家應當發願追隨觀世音菩薩的願力，以「生命奉獻生命、生命服務生命」的大愛，成為彼此的福氣，讓眾生離苦得樂皆成佛。

靈鷲山2日啟建2021水陸第2場先修暨聖山寺春季祭典，至4月5日舉辦《梁皇寶懺》暨瑜伽燄口法會，透過線上直播，全球信眾不受時空限制，共修4天法會，超度亡故者、為自己與家屬祈福消災；2日得知太魯閣號發生出軌意外，法會現場立即為傷亡者書立公益牌位，也為包括澳洲、巴西、加拿大、美國加州森林大火，與新冠疫情等天災人禍中的亡靈書立牌位，希望本著慈悲心不分種族、地區，撫慰與超度因意外傷亡者，以慈悲喜捨精神，祈求患病者康復，往生者離苦得樂，疫情早日消弭。

(中時 )