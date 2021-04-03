台鐵太魯閣號408車次發生嚴重事故，造成50人罹難、上百人受傷，讓許多家庭就此天人永隔，對此，知名髮型師「小曼老師」吳依霖沉痛表示當年母親就是被火車撞死，發生這起事故，又讓她想起逝世多年的母親，讓許多網友為之動容。

小曼老師表示得知這起太魯閣號出軌事故，又想起30幾年前才國小五年級時，母親就是被火車撞死而逝世，即便事隔多年，依舊記得事故地點就是富岡火車站，這起事故在新聞報導中，有許多血淋淋的畫面，曾親眼目睹身體支離破碎的慘況的她，坦言那種揪心不自覺再度往心裡來，這種心裡的痛，導致她至今仍不願意搭火車，憶起有次在歐洲要搭火車時，一度情緒崩潰難以控制，當場歇斯底里的哭泣。

爭氣女孩 沉重的 深夜文 請你們不要按讚 因為 一直在想 到底要不要 寫我的心情 經過這麼久了 當時候的畫面 依然還是很清楚 看到今天太魯閣號的事故 讓我想起30幾年前 我國小五年級吧 我的母親 當時候的過世 就是因為被火車撞死 還... 由吳依霖發佈於 2021年4月2日 星期五

小曼老師憶起前幾天跟長輩吃飯時，還聊到這起傷心往事，當時長輩誇讚她很勇敢，並沒有被此事影響到日後生活，這讓她強調：「我並不是勇敢，而是我們是活著的人，必須要努力的生存下去」，如今這起事故，讓她再次想起了母親，更語重心長表示：「我們是不是可以一起願死者安息、生者平安、傷者平安順利」。

對此，網友們也紛紛留言打氣：「感受到生命無常，更要把握當下珍惜一切」、「老師願意跟大家分享這件悲傷的故事，就表示又更勇敢也更堅強了」、「心裡的痛，有時真的不是時間就能沖淡一切，只是自己必須表現得很堅強而已」。

台鐵袁姓司機昔躲過普悠瑪事故 今改開太魯閣號殉職

(中時新聞網)