台中市自4月6日起將實施供五停二分區供水，社區大樓也都貼出公告要求住戶節水。（馮惠宜攝）

台中、苗栗地區將自4月6日起實施供五停二限水措施，公寓大廈或設有水塔的住戶為了提前貯滿水，到底該不該在停水前把抽水馬達從自動抽水改為手動打水，國霖電機執行長徐春福指稱，手動打水恐造成溢水災情，也可能造成馬達空轉燒毀；他建議，公寓大廈要更動機電設備最好要請專業機電人員指導，以免觸電或因不諳設備弄巧成拙。

台中市有許多公寓大廈都趕在實施限水前貼出公告，請住戶提早儲水，保全公司表示，一般大樓因為有大型水塔儲水，在水公司停水後，住戶還可撐1天半到2天大樓管線內還有水可用，只要節省一點可免遭停水；因而建議住戶最好在停水前一天中午前就做好儲水以及洗衣等需大量耗水的動作，以傍晚後住戶才開始大量用水，耗去水塔貯備用水，也保持水塔在停水前有足夠的水量。

國霖電機執行長徐春福也提醒民眾，停水時家中如有加壓機、過濾機、逆滲透、儲熱型熱水器、免治馬桶，都建議暫時斷電，以避免馬達空轉燒壞。

至於公設的抽水馬達要不要關閉開關，徐春福說，一般公設抽水馬達在自來水停止供水時都會自動停止運轉，待恢復供水會自動補水不需做任何操作。

不少人誤以為可以把抽水馬達自動抽水改為手動抽水，就能在停水前將水塔及下水池水位儲滿備用，徐春福表示，這是錯誤的觀念，手動打水很可能造成上水池打滿水還沒停止運作，溢水造成住戶淹水災情，且也可能因下水池無水造成馬達空轉燒壞；因此，他建議有關抽水設備要更動操作，最好請配合的機電公司專業人員協助，不要輕率自己動手。

(中時 )