台鐵408車次太魯閣號在花蓮出軌，年僅33歲司機員袁淳修當場殉職，遠在豐原的袁母經過一夜沉澱，情緒逐漸恢復平靜；3日一早慈濟、一貫道道親都到袁家關心，據透露，長期習道的袁母看透人生不外生老病死，表示「兒子老跟病都沒有，很慶幸！」令道親聽得鼻酸。
袁家是921受災戶，舉家搬到社區已有20多年。袁淳修是家中獨子，上有3個年長10多歲的姐姐，從小備受疼愛，父親在多年前離世。袁家昨接獲袁淳修殉職的噩耗，氣氛哀戚，親友轉述，袁母沒有太過激動情緒，看似平靜堅強。
由於袁母是虔誠一貫道信徒，多名道親3日到袁家探訪。一名道親轉述，袁母經過一夜沉澱後，心情還算平靜，情緒應該還可以。道親也說，袁母長年修道，對於生老病死很能理解，「她是說，生老病死是人生必經的結果，她兒子不用經歷老與病，很慶幸，很看得開！」
袁家婉拒媒體訪問，只透過管理員感謝各界關心。也是管理員的鄰居表示，袁淳修在台北工作，婚後與太太在台北租屋，大約每半個月回來探望媽媽，他是很乖、很乖的小孩，每次見面都會親切地打招呼，這裡離火車站步行要1、20分鐘，他為了省錢，都拖行李用走的。
(中時 )
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