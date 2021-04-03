【愛傳媒陳朝平專欄】香港壹傳媒集團創辦人黎智英等七人因「反送中」案被香港法院裁定組織及參與非法集結罪名成立。總統府和行政院發言人一致表達高度遺憾與譴責，並呼籲大家一起「撐」香港。

想了半天，沒搞懂，如何「撐」香港？「撐」香港的甚麼？

派員與北京談判，請北京將香港暫歸台灣代管，恢復香港的民主自由？派兵登陸香港，一舉奪回香港的管轄權？

還是要派員潛入香港，協助黎智英等人出濤香港，定居台灣？還是要加強抵制與香港的雙邊貿易？或是，宣布大開善門，歡迎7百萬香港人來台定居，一個都不能少？

有道是，「獨木難撐大廈」，何況，那座大廈還是別人家的大廈，甘你家獨木何事？民進黨高喊撐香港，成也不是第一天了，撐了半天，香港可有越來越好？

台灣撐香港，第一要心存善念，別老想著混水摸魚、趁火打劫；第二要站對民族大義的隊伍，別老跟著殖民帝國主義屁股後頭嚷嚷；第三要勤照鏡子，先把自個兒的自由民主和法治人權弄整齊！

「撐」香港？拜託！別把香港給撐壞了，倒是真的！

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)