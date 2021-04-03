休士頓太空人3日擊敗奧克蘭運動家，「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)更演出難得一見的快腿鏡頭。7局上阿土伯四壞保送一壘，藉著隊友安打跑到三壘，這時塔克(Kyle Tucker)敲成小飛球被游擊手接殺，不料阿土伯居然還是從三壘跑回本壘得分！終場太空人9-5取得開季2連勝。

太空人艾爾圖維藉著小飛球衝回本壘得分！（MLB臉書）

這支可能是距離最短的「高飛犧牲打」之一，當時塔克把球打出去之後就懊惱地摔棒。運動家游擊手「貓王」安德魯斯(Elvis Andrus)氣定神閒站在二壘與一壘之間穩穩接殺。沒想到阿土伯這時居然敢跑本壘，安德魯斯接殺之後發呆了半秒鐘才驚覺到，急切間出手傳本壘導致力道不足，捕手接到球的時候阿土伯已經成功滑壘得分。

大聯盟計算阿土伯跑壘的秒速為30.4呎(約9.26公尺, 聯盟平均27呎)，而且他身形短小，捕手觸殺也比較有難度。阿土伯今日打第一棒技冠全場，3打數3安打，兩次保送，5次打席都上壘，其中1支是快腿跑出來的內野安打，還幫球隊跑回4分。

太空人還有布蘭特利(Michael Brantley)、葛瑞奧(Yuli Gurriel)繳出3安猛打賞，布瑞格曼(Alex Bregman)則是在首局轟出3分彈，讓太空人從頭領先到終場。

Ahh yes, the behind-the-back bunt! Just like he planned it 😅



(via @GreenWaveBSB)pic.twitter.com/G71nmT8d6t — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) April 2, 2021

除了大聯盟的快腿，美國NCAA同日也出現罕見的「背後短打」鏡頭。杜蘭大學打者Luis Aviles為閃避近身球而低下頭，沒想到那球砸中他的球棒，反彈到三壘形成「短打」，讓他成功溜上一壘。

(中時新聞網)