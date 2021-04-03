台鐵太魯閣號出軌，慈濟動員許多師父，在事發3小時就擠出600多個便當。（圖／翻攝自PTT）

台鐵太魯閣號出軌，慈濟包便當照片曝光，引發網友讚嘆。（圖／翻攝自爆廢1公社）

台鐵太魯閣號408車次遭工程車撞擊，導致50人不幸罹難，由於事故發生地點為慈濟的大本營「花蓮」，因此不少網友也好奇慈濟出動了嗎？對此，一名網友PO照片表示，9點多意外發生，慈濟12點就擠出600個便當，引發網友讚嘆連連，太猛了吧！

一名網友昨在PTT上發文表示，此次事故發生的地點在慈濟的大本營「花蓮」，但好像都沒怎麼看到慈濟的身影，因此忍不住好奇詢問「慈濟會出動嗎？」

其中有位網友分享一張照片表示，師父們忙著做便當送到車站和醫院，好像做了600多個，動員超級快，最厲害的是，台鐵事故發生在9時28分，根據照片中的時鐘可見慈濟在中午12時33分就擠出600個便當。貼文引起網友討論，「好猛噢！跟少林寺一樣」、「真猛...便當看起來還滿有質感的」、「大小事故都能馬上有人到現場，不知怎麼辦到的」、「這方面慈濟真的沒話說，系統人力都很齊全」。

而慈濟動員包便當的照片也被分享到臉書社團《爆廢1公社》，照片曝光不到1天，就吸引超過2萬名網友朝聖，不過在讚嘆聲之餘，也傳出負面的看法，有網友表示就是不喜歡他們，雖然救援行動很有效率、善行精神也值得嘉許，但商業化的經營方式實在讓人難以認同。不過也有人認為，團體中一定有好人與壞人，不能因此打壞一鍋粥，畢竟人家也真的出手幫了很多忙。

獨／台鐵袁姓司機昔躲過普悠瑪事故 今改開太魯閣號殉職

(中時新聞網)