衛福部台南醫院計畫在玉井區設置100床住宿型長照機構，地方居民卻擔心影響附近交通動線，去年6月與8月時就要求搬遷新址，卻一直未見動靜，近日拉白布條抗議，台南醫院3日發聲明表示已敲定12日召開說明會，動線已將出入口修改設計為不影響居民出入的樹糖街方向。

政府評估全台共有88區常照資源不足地區，其中一區即為玉井，因缺乏常照住宿型機構，子女只能將有長照住宿需求的長輩往外地送，卻增加探視見面的交通成本。

政府評估玉井區糖廠閒置空地地點恰當，去年開始勘查，並交由衛福部台南醫院規畫設計。

玉井區居民去年發現該處要蓋住宿型長照機構，認為該處鄰近玉井菜市場與住宅區，機構的出入口會影響交通動線，反對興建，在去年6月與8月的說明會建議遷移他址。

兩場說明會後，當地居民等了許久，未見衛福部派人溝通或有發布消息，最近又得知要點交土地，地方憤怒搭白布條抗議。

台南醫院3日發聲明，此案建築面積1462平方公尺，但建蔽率28.6％，部分空間可開放給附近居民使用，今年3月16日剛完成基礎設計初稿，剛送市府審查，之前因沒有進度，所以未召開說明，目前大致將出入口改為樹糖街，不影響居民出入，已與地方敲定16日舉辦說明會。

(中時 )