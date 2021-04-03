32歲創作才子嚴爵退居幕後3年多，去年自立公司還簽進李翊君、檢場的19歲女兒王敏淳（香奈兒），去年10月他爆出已有新女友，對象是台大畢業的高材生、圈外人Jessie，今(3日)傳出他好事近準備結婚，他接受媒體訪問認了，也透露認定女友主因。

嚴爵去年成立「鮪魚肚影音」，慧眼簽下李翊君愛女香奈兒發行單曲，嚴爵更在香奈兒新歌發表會上透過VCR獻上祝福，香奈兒則說很感謝他的栽培、支持，嚴爵像是她的哥哥一樣，「看到嚴爵哥就很感動」。去年嚴爵推出演奏專輯《C-lofi 1》、《C-lofi 2》，用音樂再度引來大眾關注，問過去唱情歌走紅的他是否擔心歌迷不習慣？他大器說：「當你發表一個作品，它是大於自己的，是與整個樂壇的一個對話，若大家都在說一樣的話，那就是廢話」。

嚴爵曾被拍到和女友Jessie參加單車環島。（圖／翻攝自CTWANT Youtube）

嚴爵過去曾和女星小8（張允曦）譜出戀曲，6年前不歡而散，去年10月嚴爵被《CTWANT》拍到有新歡，和當時交往1年多、台大畢業的Jessie參加單車環島活動，過程中兩人相當親暱，不時黏TT，休息時間狂聊天，嚴爵更不顧他人眼光寵溺摸摸女友的頭放閃，Jessie之後也被拍到輕捏男友的臉，可見個性十分外向大方。

到了晚餐休息時間，拿下護目鏡跟安全帽的嚴爵更是全程和女友十指緊扣，小倆口有如熱戀中情侶，據知Jessie除了有台大畢業的頭銜外，原本從事金融業，去年二月她和嚴爵一同成立公司，Jessie發揮所長擔任財務長。傳聞嚴爵有意定下來步入禮堂，據《三立新聞網》報導，嚴爵回應因為才剛成立公司，今年上半年計畫會以事業為主，至於認定Jessie主因，他表示兩人於公於私都相處融洽，讚女友是賢內助，工作時也能相互扶持。

(中時新聞網)