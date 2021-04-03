高齡92歲阿嬤李何素鸞3日也來看樂高展，李阿嬤說自己也是樂高迷，20多年前陪孫子玩，一玩就上癮。（陳育賢攝）

新竹市政府配合兒藝節在新竹州廳推出的限定樂高積木展「小小市長就是你」，2日開展首日吸引逾千名親子入場，1位高齡92歲阿嬤李何素鸞也跟著孫子來看展，李阿嬤說自己也是樂高迷，20多年前陪孫子玩，一玩就上癮，最近的「作品」是要拼出兒記憶的三合院。

市府指出，2021竹市兒藝節加碼「小小市長就是你─打造你的樂高城市」樂高展，展出「巨無霸摃丸湯」、「縮小100倍新竹州廳」、「縮小的東門城」，還有多組樂高經典組合，包含電影「金鋼」、古典圖書館、火車等，更有樂高電影院「免費看到飽」。

為鼓勵完成「樂高任務」的孩子們，除了將贈送樂高組外，竹市限定樂高展每天還將抽出兩組市價3499元樂高組。展期10天，總計送出20組樂高。

市長林智堅表示，樂高展昨天開幕第1天就吸引超過千人到訪，孩子們還發揮創意，在新竹州廳旁組樂高，有小孩組成露天遊覽車、高樓等，樂高電影看到飽也人潮滿滿。

林智堅也提醒遊客，樂高展橫跨兩周末，展期長達10天，將展出至11日，兒童節連假來不及來玩的朋友，可以下周再來玩哦。

另外，市府舉辦天天贈樂高的抽獎活動，第1天就抽出兩組市價3499元樂高組幸運兒，開幕第1天兩位得主都是住在新竹市的兒童朋友。

中獎的楊姓女童父親說，女兒從讀小班就愛玩積木，今天看展都黏在縮小100倍新竹洲廳前組樂高，還不肯離開，「抽中真的太幸運了」。

另1位徐姓男童媽媽則表示，兒子小時候就玩寶寶樂高，看展時也最喜歡在縮小100倍新竹洲廳前組樂高，還去看樂高電影，她意外發現，不管大人小孩都很投入看電影，觀賞品質很高。

跟著孫子來看展的李何素鸞阿嬤說，20多年前跟小孫子一起玩樂高就一玩上癮，現在孫子已經在念博士班，孫子長大了比較少在身邊陪她，不過，她有樂高陪、也愛樂高。

李何素鸞說，目前她正憑自己小時候的印象，想努力蓋回小時候的住三合院，所以這次她特別研究縮小100倍新竹州廳。

林智堅同時表示，其實樂高不只專屬孩子，也是「不分年齡」的動腦益智遊戲，如全台唯一樂高認證大師黃彥智不僅擅長樂高、更是執業醫師，他推薦銀髮族長輩也玩樂高自由創作，試試手腦並用的銀髮桌遊。

(中時 )