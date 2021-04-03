參與台鐵太魯閣號事故搜救的新北南雅特搜分隊小隊長許華宏回想災難現場，觸目可及都是不幸罹難的遺體，而且很多都是殘缺不完整，尤其是一位媽媽拜託幫忙找10歲女兒的殘肢，現場聽到實在讓人很揪心。

許華宏說，有位母親在現場說，她女兒的遺體還有殘缺部分沒找到，希望能幫她找回來，大家聽聞都一陣心酸，所以馬上重整搜救隊伍，加派人員到第六節車廂這位母親所指的區域，重點式加強搜索，還好最後有找到殘缺部分，讓小妹妹能完整的到另一個世界，也希望能稍微安慰這位心碎的媽媽。

許小隊長表示，到場後接獲任務指派到第五、六、七、八節車廂搜尋，進入就發現一些罹難者的遺體遭擠壓受困，也看到不少殘缺的遺體遺落在外面，見民眾遭遇這樣的災難，身體還不能完整，所以只想到要盡可能把殘缺的部分都找回來。

許華宏說，看到這樣的場景，感覺人真的很脆弱，一個撞擊就能造成如此多人的傷亡，因為自己也有小朋友，如果自己的家人遭受這樣的情況，一定會很悲痛，所以當下只想盡快找到罹難者，讓他們快點離開這個痛苦的地方。

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(中時 )