台鐵太魯閣號在花蓮撞上工程車出軌意外，3日現場工作人員拖離一與二號車廂後，開始整修鐵軌，準備拖離三號車廂，同時吊離造成事故工程車的殘骸。（鄭任南攝）

台鐵太魯閣號408車次2日遭工程車撞上出軌，造成50人死亡、上百人受傷。花蓮地院今(3日)裁定肇事工程車所屬的義祥工業社負責人李義祥50萬元交保，限制出境出海、限制住居。名嘴李正皓今(3日)下午在臉書搬出兩條法條，並稱「讓李義祥插翅也難飛。」

李義祥經檢察官偵訊後，2日深夜已經由檢察官聲請羈押，花蓮地院今上午開庭裁定李以50萬元交保，限制出境出海、限制住居後，走出地院，以包包遮臉快閃；不過檢方預計將提出抗告。

李正皓則是在臉書寫下，這次太魯閣號的悲劇，承包商李義祥逃得掉法律的制裁嗎？兩條法條讓李義祥插翅也難飛，分別是《交通部鐵路改建工程局鐵路沿線施工行車安全工作要點》第四條規定，在鐵路沿線施工後必須留置於現場之機器、工具及材料等應有妥善之安全措施，並派人看管，以及第五條，如發生危及鐵路行車安全事故，概由施工承商負全責。

因此，李正皓說，「不論李義祥今天去工地幹嘛、有沒有拉手煞車、停的地方是不是斜坡，只要現場沒有派人看管，出事了李義祥該負的責任一分都不能少。」

此條文曝光後引發網友討論，有人說「完全沒有工安慨念，結果殃及無辜」、「50萬元交保了，能怎麼辦」、「廠商負責是一定要的...但更希望台鐵可以記取教訓，不要再有類似情形發生」；但也有人指出，「這是鐵路局卸責條文，業管機關的責任無法避免。鐵路局有監督管理職責，有改善鐵路運行安全責任，當全世界都已經在裝設光達與雷達系統對行車路線監測，當有異物侵入鐵道即可以通知行進車輛減速，在2017年鐵路局至日本考察報告已舉出鐵道改善方向，為何憾事一再發生後轉卸責任。」

這次太魯閣號的悲劇，承包商李義祥逃得掉法律的制裁嗎？兩條法條讓李義祥插翅也難飛。 《交通部鐵路改建工程局鐵路沿線施工行車安全工作要點》第四條規定，在鐵路沿線施工後必須留置於現場之機器、工具及材料等應有妥善之安全措施，並派人看管。 第五條... 由李正皓發佈於 2021年4月2日 星期五

獨／台鐵袁姓司機昔躲過普悠瑪事故 今改開太魯閣號殉職

(中時新聞網)