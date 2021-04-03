太魯閣號重大事故 尤山泉以個人名義捐款500萬元 15:512021/04/03 工商 劉朱松 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵太魯閣號408車次2日在花蓮縣大清水隧道，發生傷亡嚴重的重大事故，為升集團董事長尤山泉3日表示，將善盡企業社會責任，以個人名義捐款500萬元，因應救災物資及災民家屬撫恤所需；同時，也感謝辛苦的救難人員。 為升集團全體同仁，由董事長尤山泉帶領下，一齊為台灣集氣祈福，願逝者安息，傷者早日康復。 驚恐！太魯閣號出軌 乘客憶撞擊瞬間「人被甩出來」互助止血 訂閱影音： 中時新聞網 台鐵太魯閣號重大事故 美國務院致哀願提供援助 全國哀悼太魯閣號 網分享降半旗標準 (工商 ) #為升 #太魯閣號 #尤山泉 #個人名義 #重大事故 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台鐵重大事故頻傳 張其祿：推動公司化、民營化是改革的契機 13:172021/04/03 政治 花東連環劫 觀光內傷15億 04:102021/04/03 生活新聞 太魯閣號出軌事故 保險局：每人身故理賠450萬 04:102021/04/03 財經要聞 太魯閣號撞工程車 人禍不可原諒 50同胞冤死 04:102021/04/03 焦點要聞 太魯閣號出軌 重大傷亡 04:102021/04/03 財經要聞 太魯閣號出軌 國民黨研擬暫緩公投街講 04:102021/04/03 政治要聞 太魯閣號撞擊時間曝光 奪命15分鐘無人預警 11:132021/04/03 生活 情緒若受太魯閣事故影響 生命線建議暫停關注 10:212021/04/03 健康 開幕遇上重大事故 議員蔡淑君：捐出開幕所得20萬 13:362021/04/03 寶島 太魯閣號脫軌事件 宏泰人壽 啟動保戶服務措施 04:102021/04/03 財經要聞 林佳龍致歉 允承擔政治責任 04:102021/04/03 焦點要聞 財經熱門新聞 日本船東不忍了喊告長榮 網驚：別忘了長賜輪卡住那天 - 財經 台積電679、600、575三大價位 散戶想通1件事就賺了 - 財經 不只圍攻大陸 外媒：美日擬另建半導體供應鏈 台灣遭排除 - 財經 長賜輪脫困秋後算帳？外媒曝甩鍋船員下場慘 - 要聞 這檔金融股追高31元砍掉？存股達人：驚現1數字就棄息 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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