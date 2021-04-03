台鐵太魯閣號408車次2日在花蓮縣大清水隧道，發生傷亡嚴重的重大事故，為升集團董事長尤山泉3日表示，將善盡企業社會責任，以個人名義捐款500萬元，因應救災物資及災民家屬撫恤所需；同時，也感謝辛苦的救難人員。

為升集團全體同仁，由董事長尤山泉帶領下，一齊為台灣集氣祈福，願逝者安息，傷者早日康復。

驚恐！太魯閣號出軌 乘客憶撞擊瞬間「人被甩出來」互助止血

(工商 )