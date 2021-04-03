施打過俄羅斯「衛星-V」（Sputnik-V）疫苗的阿根廷總統艾柏托．費南德茲今天晚間宣布，他進行2019冠狀病毒疾病（COVID-19）檢測，結果呈現陽性。

艾柏托．費南德茲（Alberto Fernandez）發推文表示：「我發燒37.3度且有輕微頭痛，因此做了抗原檢測，結果呈現陽性。」他還說，正在等PCR檢測結果以做確認。

今天過62歲生日的艾柏托．費南德茲為了預防起見，已進行自我隔離，但他說自己「身體很健康」。

他指出：「雖然我希望自己生日不要傳出這樣的消息，但我心情還不錯。」

總統府消息人士告訴法新社，艾柏托．費南德茲接種俄國「衛星-V」疫苗，並於2月11日施打了第2劑疫苗。

阿根廷正面臨第2波疫情，確診病例持續攀升。擁有4400多萬人口的阿根廷確診總數已超過230萬例，且有逾5萬5000人染疫喪命。

(中央社)