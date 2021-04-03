台鐵太魯閣號在花蓮撞上工程車出軌意外，3日現場工作人員拖離一與二號車廂後，開始整修鐵軌，準備拖離三號車廂，同時吊離造成事故工程車的殘骸。（鄭任南攝）

台鐵太魯閣列車2日撞上從邊坡滑落鐵軌的工程車，造成50死、162傷重大事故，其中買「站票」的乘客幾乎「全倒」，死傷慘重。一名剛考上長榮海運的劉姓男子，這次趁著清明連假返鄉掃墓，卻因買了站票不幸罹難，劉父心痛呼籲台鐵：「高速列車不要再賣站票了」。

這起事故罹難者與受傷乘客，大都集中在接近車頭的第7、8節車廂，其中不乏遭受嚴重撞擊肢體分離、屍塊散落至列車內外，劉父心碎表示，看到遺體時頭部遭受擠壓、肌肉爆出來，他是靠兒子的濃眉大耳認出遺體。

劉父說，兒子昨天上午還有與他通電話，但11點半還沒到人，一次次打給兒子，就再也沒有接電話，就意識出事了。

他表示，這班太魯閣號發生如此大事故，工程車要負最大責任，可是這次事故死傷那麼多人，還是要建議台鐵，車速較高的列車上不要賣站票，因為兒子這次就是買站票，而這次死傷最慘重也都是站票。

肇事工程車所屬的義祥工業社負責人李義祥，經檢察官偵訊後，昨深夜已經由檢察官聲請羈押，花蓮地院今上午開庭裁定李50萬元交保，限制出境出海、限制住居。但有律師分析，李男免不了要面對刑事責任，一旦過失致死罪成立，最重只面臨5年有期徒刑，民事方面，工程車、操作人員、台鐵三方有責，總賠償金額粗估至少上億元。

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(中時新聞網)