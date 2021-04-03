台鐵太魯閣號重大事故有2名台南市民不幸罹難，市長黃偉哲已指示慰問家屬及協助善後。圖為黃偉哲（右一）參加陳輝東畫展開幕時，與立法院副院長蔡其昌（右二）等來賓，共同為太魯閣號事故的罹難者默哀。（市府提供／洪榮志台南傳真）

台鐵408車次太魯閣號發生出軌意外，造成50人死亡、178人受傷的慘劇，台南市長黃偉哲除第一時間指示消防局，盡速完成搜救隊員、搜救犬及相關裝備清點待命救援，同時也對2名不幸罹難的市民表達深切哀悼之意，並指示關廟區長李賢村聯絡家屬給予慰問及協助善後事宜。

黃偉哲表示，對於太魯閣號發生如此不幸的事件，這是舉國同悲的事情，面對這個不幸的事件，祈願罹難者都能安息，也希望傷患都能早日恢復健康，並感謝現場搜救人員的辛勞。

市府指出，根據最新的傷亡統計，太魯閣號出軌事故中，有2名台南市籍的罹難者，都住在關廟區；其中，程姓罹難者為31歲，蔡姓罹難者為21歲，他們的家人都已趕赴花蓮處理。市長黃偉哲除指示李賢村與家屬聯絡，表達慰問之意，也將積極關心協助家屬善後；同時，歸仁警分局關廟分駐所也將在罹難者的住家裝設巡邏袋，讓警員巡邏時能適時關懷協助家屬。

另外，台南市警察局更將提供罹難者家屬移靈的協助，如果遺體準備運回台南市，警方也將調派巡邏車前導回台南市。

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(中時 )