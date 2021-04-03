朴殷碩打算求婚，竟被炸飛消失在熊熊火光中。（愛奇藝國際站提供）

柳真得知女兒被李智雅救下後，留下懺悔的淚水。（愛奇藝國際站提供）

金素妍聽到柳真自首，露出超浮誇的驚訝表情。（愛奇藝國際站提供）

韓劇《Penthouse上流戰爭》第二季昨晚（2日）播出大結局，劇中「赫拉皇宮」的惡人全員入獄，大反派朱丹泰（嚴基俊飾）壞事做盡，被判無期徒刑，正當觀眾大呼痛快時，編劇金順玉再度使出大反轉，打算向沈秀蓮（李智雅飾）求婚的羅根李（朴殷碩飾）竟被炸飛消失在熊熊火光中，衝擊的結尾被劇迷罵翻，平均收視率也未能創新高，突破30％，更從上周第12集的29.2％降到25.8％。

最後一集中，吳允熙（柳真飾）前往警局自首坦承她就是殺死雪娥的真凶，並從羅根李口中得知女兒羅娜（金賢秀飾）是沈秀蓮積極搶救才得以存活，留下懺悔的淚水。千書真（金素妍飾）聽到吳允熙親口坦承自己就是犯人後，浮誇地露出3階段驚訝反應，可愛的表情，讓觀眾笑稱就算是惡角也無法討厭。因為允熙的自白，警方重新調查雪娥命案，以千書真為首的「赫拉皇宮」惡人們全數被逮並因棄屍、滅證、違反住宅法等罪行被判1年6個月到7年不等刑期。

硬是不認自己有錯的朱丹泰則因賄賂、挾持誘引未成年、滅證、棄屍、非法入侵民宅、縱火、殺人、侮辱法庭等13項罪行遭判無期徒刑，他聽到判決後竟遷怒千書真卻反被狠甩巴掌，長期遭他高壓管教的龍鳳胎也做出反擊，令觀眾直呼好解氣。在朱丹泰入獄後，沈秀蓮將他相關的所有物品砸毀，重新當上豪宅女主人，準備過新生活，未料朱丹泰在獄中仍內神通外鬼一心要復仇，朴浩山、溫朱莞飾演的新角色也在此時出現，直到最後一刻都充滿緊張感。

返回韓國打算跟沈秀蓮求婚的羅根李，載著在飛機上結識的鄰座乘客俊基（溫朱莞飾）跟她見面，隨後俊基藉口要抽菸離開，羅根李下車時與一名老人錯身，老人走到沈秀蓮身後轉頭，羅根李才驚覺他是偽裝後的朱丹泰並聽到車上傳來炸彈倒數聲，來不及逃跑的他隨後消失在火光中，目擊整個過程的沈秀蓮癱軟在地痛哭，第二季在她撕心裂肺的哭喊聲中落幕。出乎意料的結尾，讓觀眾震驚不已，直呼第一季開頭編劇金順玉讓沈秀蓮直擊親生女兒墜樓，第二季結尾又讓她目睹心愛的人被炸飛，簡直虐秀蓮虐到底。

不過也有眼尖網友看出沈秀蓮跟羅根李見面時，手上捧著的是藍玫瑰花束，它的花語是奇蹟同時也象徵著渴望實現不可能的事物，因此認為第三季中羅根李復活的機率很高。劇終後朴殷碩在IG中上傳問候影片，他說：「大家都被嚇的不輕吧？我也被嚇到了，之後會如何發展真的很讓人期待，第二季順利地結束了，請大家多期待我們第三季。」第三季預計4月中開拍並於6月以每週播放一集的形式推出。該劇第一、二季全集可於愛奇藝國際站收看，特輯《Hidden Room：未完的故事》則將在明（4日）天上線。

(中時 )