桂盟受惠於全球自行車需求暴增，去年每股大賺12元、獲利年增5成，創下歷史新高。財信傳媒董事長謝金河表示，生產鏈條是很傳統的黑手加工業，但桂盟囊括全球八成市占率，毛利率維持在46%以上，媲美千元高價股譜瑞毛利率44%，如果桂盟是IC設計公司，股價很可能在300元以上。

桂盟去年合併營收61.3億元，年增17％，稅後淨利15.1億，年增50％。桂盟在全球自行車市場需求強勁帶動下，去年第二季起產能利用率開始提升，全年毛利率衝上46％、營益率達32％、淨利率達25％，三率三升同步創下歷史新高。

謝金河在臉書發文表示，生產鏈條是很傳統的黑手加工業，但是桂盟兩代經營鏈條生意，全世界鏈條的生產，桂盟囊括了八成市占率，已幾乎頂到極限。

他提到，傳統加工業毛利率都在10%以下，但桂盟不斷挑戰極限，毛利率維持在46%以上。台灣的IC設計公司毛利率都從40%起跳，像千元高價股譜瑞毛利率44%，生產鏈條的桂盟居然超過譜瑞，是相當不可思議的事。

謝金河指出，桂盟董事長吳盈進是帶領公司向前奮進的推手，過去六年，桂盟EPS從未低於5元，2019年EPS 8元，去年每股大賺12.02元創下空前佳績。桂盟股本12.6億元，去年稅後淨利15.14億元，改寫歷史紀錄，並配發7.2元現金股利同樣創新高，如果桂盟是IC設計公司，股價很可能在300元以上。

「吳盈進從父親手上接下棒子，不斷精益求精，把毛利率，EPS推向更高峰。」謝金河認為，台南出了吳盈進如此出類拔萃的經營者，令人刮目相看，如果要找一家可靠，有成長性，值得長期投資的公司，桂盟是值得研究的標的。

(中時新聞網)