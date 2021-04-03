新北市南雅特搜分隊隊員楊勝富4個月前才加入特搜行列，台鐵太魯閣號事故是他第一次出勤的重大傷亡的任務，他說，內心當下很是衝擊，覺得怎會有這麼慘的情況！在開車前往事故現場的途中，一開始聽到是20多人死亡，接著變成30多人，到達現場時已傳出40人死亡，進到現場見到很慘的畫面，只能用「滿目瘡痍」形容，然後在遺體集結區看到兩旁排滿的遺體，覺得真是人間慘劇！

楊勝富說，他被指派到最嚴重的第七、八節車廂救援，沿路就見其他搜救人員在呼叫協助搬運遺體，因為現場空間侷限，每具遺體都需要動用8到10人搬運，還可看見右邊一具遺體已有搜救人員處理，左邊另一具遺體還在等待處理，而他們不能停留，只能趕緊到指派的區域進行搜救。

楊說，到了第七、八節車廂，看到有位罹難者被門板重壓，只露出額頭以上，另一側露出一雙手，研判是兩具遺體，大家花費40、50分鐘才撐開門板，發現是位有年紀的阿姨，在協助阿姨脫困時，因現場不便踩踏和站立，一直會踩到阿姨和其他罹難者的肢體或軀幹，心裡就一直默唸「阿姨抱歉，我是來幫你的，你不要介意。」最後順利把阿姨救出時，心中是感到欣慰的，因為阿姨終於可以一路好走了。

楊勝富表示，隧道內空氣不流通，很悶很熱，有時一陣風吹進來，開始覺得很涼，但風裡混雜著油味、血腥味、肉味，聞到當下會覺得很不舒服，但因為是在幫助人，所以不會造成陰影。

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(中時 )