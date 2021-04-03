金門今日清明節天候好轉，一掃連日來濃霧陰霾，台金5條航線可望全天正常起降。（李金生攝）

清明節加強疏運，尚義軍機場落實防疫作業。（李金生攝）

金門航空站主任洪念慈說明，尚義機場跑道能見度在清晨即有2000公尺以上，遠超至少750公尺的適航標準，5條航線都恢復正常起降。（李金生攝）

縣府和立委陳玉珍服務處下午也即時協調國防部加派C-130軍機協助疏運，原先只規畫1架次70人，後來再加飛1架次，讓候補和臨時安排返鄉行程的鄉親均能順利成行。（李金生攝）

縣車船管理處派遣公車出勤，接駁搭乘軍機的旅客。（李金生攝）

金門今日清明節天候好轉，一掃連日來濃霧陰霾，台金5條航線可望全天正常起降，尚義機場民航班機飛來飛去外，縣府也協調國防部派遣2架次C-130軍機協助疏運，讓鄉親都能順利返鄉。

金門航空站主任洪念慈說明，連日來打亂台金空中交通的濃霧在今天凌晨以後逐漸消散，尚義機場跑道能見度在清晨即有2000公尺以上，遠超至少750公尺的適航標準，5條航線都恢復正常起降。

金門航空站今日除表訂的48班次外，各航空公司也規畫加開11班及放大機型1班，金北、金中線在下午14時即無候補旅客，金高線也在16時以後出現空位，連日擠滿人潮的候機大廳，今天顯得有些冷清。

由於北金線的疏運人數較多，縣府和立委陳玉珍服務處下午也即時協調國防部加派C-130軍機協助疏運，原先只規畫1架次70人，後來再加飛1架次，讓候補和臨時安排返鄉行程的鄉親均能順利成行。

縣府祕書長陳朝金率同觀光處長丁健剛等人赴尚義軍機場督導旅客落地後，由縣車船管理處派遣公車分送各地接駁作業，感謝各相關單位協力做好清明連假疏運，希望收假回程也能順利執行。

縣府表示，連日來濃霧攪亂空中交通，縣府與民航站即時啟動船運B計畫，寫下金門快輪和合富輪、雲豹輪3船齊發執行海上疏運，歷年來單日投入船舶數量最多的紀錄，也順利搭載1200餘名旅客赴台，讓今日天氣好轉後的空中疏運更加順暢。

(中時 )