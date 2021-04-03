就算僅剩1名洋將可用，桃園領航猿3日仍然趁著台新夢想家只用8人輪替，加上喬登與施晉堯攜手轟下65分，最後以106比95擊退地主夢想家，中止6連敗，總算宣告晉級季後挑戰賽，對手還是夢想家，新竹街口攻城獅成為PLG史上首支無緣季後賽球隊。

由於杰倫、楊敬敏與王柏智皆因先前鬥毆事件禁賽，加上只能登錄單洋將，夢想家今天僅剩11人可以登錄，但領航猿傷兵情況更慘，除了里德、戴維斯續掛免戰牌，就連傑克也因阿基里斯腱受傷無法上場，竟然僅剩不太堪用的喬登可上。

占盡洋將優勢的希克斯，一開賽就幫助夢想家取得領先優勢，光在首節，希克斯就進帳10分，不過領航猿也在喬登、施晉堯兩人投進三分球帶領，逐漸縮小落後差距，更靠張耕淯三分球超前，打完首節，領航猿反以24比21領先夢想家。

來到次節，領航猿一度擴大領先到11分，儘管夢想家靠著吳松蔚、錢肯尼兩人三分球縮小差距到4分，領航猿又靠施晉堯與喬登火力重新拉開，上半場結束，領航猿58比43大幅領先，夢想家上半場僅用7人輪替，傷兵問題好「嚴重」。

就算擁有滿場彰化球迷支持，夢想家下半場仍無力反撲，落後差距反而越弄越大，最多落後到20分，眼見大勢已去，夢想家總教練朱利亞斯總算在第3節還剩4分鐘換上田壘，壘哥一上場就馬上投進打板三分球，全場頓時陷入瘋狂。

可惜就算田壘上場，還是沒辦法縮小雙方差距，來到末節，田壘提前宣告完成任務退場休息，夢想家雖一度追到只差8分，施晉堯卻馬上連拿5分，幫助領航猿重新穩住領先局面，反觀夢想家剩餘時間幾乎都在濫投三分外線，想追也追不上。

(中時 )