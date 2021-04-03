肇事工程車所屬工程行業者李義祥3日沒帶鑰匙，進不了家，但為了躲避媒體，最後決定翻牆進入家中。（翻攝照片／羅亦晽花蓮傳真）

李義祥使勁的爬上家中牆壁，想趕快進入家中。（翻攝照片／羅亦晽花蓮傳真）

台鐵408次太魯閣列車昨日擦撞工程車造成50人死亡、178人受傷。肇事工程車所屬義祥工業社負責人李義祥經問訊後，花蓮地院今裁定50萬交保。據了解，李從地院返家，但因沒帶鑰匙，兩次乘坐友人的賓士車經過家門口，第3次才決定突破守候在門口的媒體，翻牆回家，並回應，「我有拉手煞車」。

據了解，肇事工程車所屬義祥工業社負責人李義祥在昨日事發後即遭到地檢署帶回問訊，而李因鑄下大禍，情緒相當激動，一度說不出話來，最後檢警衡量後，決定依法停止夜間問訊，同時檢察官認定李有逃亡滅證的高度可能性，向法院聲請羈押。

花蓮地方法院3日駁回羈押要求，並裁定50萬元讓李交保，理由則為，事發過後檢察官已進行蒐證，因此李要湮滅證據的可能性並不高，也無勾串可能；李義祥親友則於下午2時許，帶著現金50萬元趕往法院，李義祥於下午3時完成交保手續，並在友人與法警的陪同下，面對大批守候的媒體，李則以腰包遮臉，在坐上友人的賓士車前，低聲說了兩句，「對不起」，隨即上車離去。

李義祥交保後走出地院，包包遮臉不發一語。（羅亦晽攝）

據悉，肇事工地主任李義祥從地院離開後，一直搭乘友人的車繞行花蓮市區，而大批媒體記者早已在其家門口前等待；李因沒有帶家中鑰匙，乘坐車輛先是繞行家門口2次，第3次才決定下車，突破重重的媒體「翻牆返家」，另針對媒體在家門口詢問「要不要向家屬道歉」、「有沒有拉手煞車」，李僅回應「我有拉手煞車」。

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(中時新聞網)