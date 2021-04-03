效力日職西武獅隊的台灣好手吳念庭，手中棒子持續火燙，今天在與軟銀隊的比賽中繳出單場3安、5打點的「猛打賞」，連3場有安打表現，助隊以7比4勝出，西武收下2連勝。

此役吳念庭擔任先發一壘手、打第6棒，軟銀先發投手高橋禮就碰上亂流，面對前5棒投出3次保送、1安打，僅讓森友哉敲出中外野飛球出局，讓西武先馳得點。

吳念庭在1出局滿壘時上場打擊，敲出中外野安打送回壘上2名跑者，助隊取得3比0領先，第2打席則是獲得保送，5局上吳念庭再度走上打擊區，在得點圈有人的情況下再度敲安，替球隊打下第5分。

7局上西武攻勢再起，森友哉一壘安打上壘、中村剛也獲得保送，並靠著隊友推進來到二、三壘，吳念庭再把握賺得點滴匯，敲出帶有2分打點的中外野二壘安打。

9局上吳念庭再獲得打擊機會，不過他在無人出局三壘有人時，敲出游擊方向平飛球出局，也是今天唯一無法站上壘包的一次，總計此役他4打數敲3安，貢獻5打點。

(中時 )