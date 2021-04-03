回憶殺》俗話說女怕嫁錯郎，這句話套在沈麗君身上應該不為過，長相甜美的她，有「上海第一美女」之稱，婚後她在家相夫教子，平時在微博和朋友圈也表現出陽光開朗一面，未料卻突選擇結束生命，從遺書才得知她婚姻這麼不幸，讓人不勝唏噓。

模特兒出身的沈麗君，因為一組宣傳照，讓她在網路論壇爆紅，被封為「上海第一美女」，擁有亮麗外型的她，參加不少選美比賽都取得好成績，也讓她有了和不少大咖合作的機會，曾和古天樂合拍電影《家有喜事2009》、和霍建華合作電影《變身契約》。

出色的外型讓沈麗君受到外界的關注，不過本來演藝事業正蒸蒸日上的她，卻在27歲時認識大一歲的富二代尪，兩人交往8個月就閃婚，之後她就退出演藝圈，專心在家相夫教子，未料卻就此賠上自己的一生。

沈麗君曾和古天樂合作電影《家有囍事2009》。（圖/翻攝自東網、微博）

2018年沈麗君驚傳輕生，結束35歲的美好人生，陸媒更曝光疑似她寫下的萬字遺書，內容痛訴自己婚後8年來的悲慘生活，包括忍受丈夫的冷暴力，對方還在她孕期內出軌，更收到小三發訊息挑釁，加上罹患子宮頸癌末期，才讓身心俱疲的她選擇離開。

沈麗君說到因為老公精子畸形率高加上自己身體不太好，所以兩次懷孕都差點流產，為了安胎加起來打了200多針，懷孕到生產都在床上度過，生完孩子還惡露3個月，但婆婆不放心孩子給保母帶，堅持要她親帶，她只好一邊流血一邊帶娃。

此時最需要另一半的陪伴，但富尪永遠都凌晨後才回家，夫妻倆在她懷孕後交流變少，且老公每天都出去打麻將，雖然她一直想挽救兩人關係，但對方卻變本加厲，她在懷第二胎時，得知丈夫有外遇，還和小三同居，之後才知道早在兩人結婚沒多久，老公就出軌，這讓她難以接受，大半夜哭著要離婚，因為丈夫保證不會有下次，她決定原諒。

沈麗君本來想忍氣吞聲，加上婆婆承諾會管教，但丈夫卻依然對她冷漠不尊重，還在孩子面前動手推她，小三更三番四次發短訊挑釁她，「外表甜甜蜜蜜其實駕馭不了自己的男人」、「丁丁和你不是真愛」等，還將自己和沈麗君老公的親密照傳給她，要求和她共用同一個老公。

更悲慘的是，她發現自己罹患子宮頸癌末期，種種打擊下，本想帶2個孩子輕生，但因為不忍心還是放棄，只希望他們兄妹能互相愛護。最後她也形容8年婚姻嫁給垃圾，並用一句話總結自己的一生，「自己選的路，如今卻讓我走投無路。」

沈麗君不堪丈夫出軌、小三逼宮等打擊選擇輕生。（圖/翻攝自微博）

而沈麗君婚前在朋友眼中是獨立又開朗的漂亮女孩，追求者眾多，婚後就淡出大家視線，專心做全職太太，以至於很多朋友「只知道她嫁入豪門很幸福」，沒想到看完她的遺書都很震驚，感嘆「她已經完全不是當年我認識的Miki了，婚姻把那個陽光可愛的姑娘完全毀了！」

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