美國加大對中國施壓，美軍一艘導彈驅逐艦傳從日本出發後直接前往東海，並於4月3日出現在了中國東海長江口附近海域。

據北京智庫「南海戰略態勢感知」平台今(3)日指稱，依AIS（船舶自動識別系統）信號，4月3日零時左右，美國海軍的馬斯廷號驅逐艦(DDG-89)出現在東海長江口附近海域，再向南航行。該艦3月27日從日本港口橫須賀出發，便直接前往東海，針對中國施壓企圖明顯。

近期美國海軍在東海動作頻頻，3月30日，美國第七艦隊旗艦藍嶺號兩棲指揮艦(LCC-19) 與日本海上自衛隊的金剛級宙斯盾驅逐艦「金剛」號在東海海域開展了聯合演習。

2月24日，美軍派出至少4架軍機分赴東海與南海進行偵察，東海方面，美軍也先後派出了1架RC-135S偵察機與1架美國海軍外包CL-600偵察機，8點起開始對東海區域進行偵察，其中CL-600偵察機朝東海南端區域偵察，而RC-135S偵察機則朝東海北端區域進行偵察。南海方面則為美軍MQ-4C海神無人機與EP-3E白羊II型偵察機清晨通過台灣南方巴士海峽，朝南海進行偵察。

(中時新聞網)