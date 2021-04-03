大陸知名男歌手大張偉曾是花兒樂隊主唱，團體解散單飛後，他除了繼續做音樂外，近年來也活躍於各大綜藝節目，經常模仿影帝梁朝偉，讓觀眾留下深刻印象；最近大張偉在節目《百變大咖秀》又打扮成梁朝偉，而劉嘉玲恰是嘉賓，她尷尬吐槽「又模仿不像」，讓所有人都笑歪。

模仿秀節目《百變大咖秀》讓不少藝人展現另一個面貌，逗趣表現獲得許多觀眾喜愛，最新一集更邀請影后級女星劉嘉玲當嘉賓，引起熱烈討論，其中津津樂道的莫過於特愛模仿梁朝偉的大張偉和她的互動；先前大張偉就有在其他綜藝表演模仿梁朝偉，不少人都覺得有三分相似。

男星大張偉經常在綜藝節目上模仿梁朝偉。(圖/ 摘自微博)

大張偉被劉嘉玲吐槽模仿得不像。(圖/ 摘自微博)

不過，這次大張偉遇到本尊愛妻來打「假」，兩人碰面劉嘉玲就直言，「我看了好幾次，你一直在模仿我老公」，大張偉嚇得表示因為梁朝偉帥氣，他才會想要模仿；沒想到誇讚梁朝偉帥氣沒用，劉嘉玲一臉尷尬吐槽他，「又模仿不像」，現場來賓和觀眾看到大張偉吃鱉都快笑慘。

劉嘉玲和梁朝偉在2008年結婚，婚後兩人仍投入在演藝工作，也彼此說好沒有要生小孩，要一輩子過兩人世界；而劉嘉玲和梁朝偉除了工作，兩人都熱愛運動，有共同的興趣，經常讓粉絲稱羨他們結婚多年仍相當恩愛的感情。

(中時新聞網)