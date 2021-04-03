台鐵408次太魯閣號2日發生嚴重出軌意外，造成50人死亡，事故發生原因疑似工程車未拉手煞車，滑落邊坡撞上列車，不過整起事件檢方、運安會仍在蒐證調查，先前台鐵卸責對話遭曝光，將責任推給包商，有網友看完台鐵記者會，怒嗆台鐵還有救嗎？文章掀起討論，許多網友狂酸「高層只管便當好不好吃就好了」。

網友在論壇PTT上發文，表示打開電視看台鐵記者會，聽到內容覺得很生氣，直言「對，整件事情最大因素是工地主任的隨性造成的」、「台鐵高層就是只想著自己怎麼脫身啊」，再來有記者問到「為何工程會延宕」，因為工程標牌顯示1/20就該完工，是否廠商為了趕工，鋌而走險。

工程牌標示（圖／翻攝畫面）

當時台鐵回答，施工進度原本預定1月完成，不過此案有施工延宕情形，預估5月底才會結束，但延宕辦理程序仍在進行中，台鐵會深入了解並追究。原PO表示，台鐵要求包商，為了安全將日間施工改成夜間，一天可做8小時縮短成4小時，認為這規定合理，因為等列車沒營運時施工，確實比較安全，但令原PO不滿的是「但到事情就直接裝死，記者會一副我也不知道為什麼工程可以拖這麼久，把風向都帶給包商，是包商爛，實話實說很難」？

原PO文末感嘆，「台鐵乾脆給高鐵、北捷聯軍接管一年好了」。不少網友認同原PO看法，認為是受害者沒錯，不過首要工作是救人優先，而不是推卸責任、與馬上究責，「如果是便當出問題就會一肩扛起」、「聽記者會感覺台鐵搞不清楚狀況」、「台鐵就賣便當的，要求多少」。

(中時新聞網)