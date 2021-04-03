這支台啤隊真是上半季拿到20戰全勝的同一支球隊嗎？繼續少了主控蔣淯安與洋將米勒助陣的台啤，3日打來荒腔走板，慘遭高雄九太洋將JC戰象拿下誇張的40分、22籃板的凶猛雙廿表現，台啤終場65比91苦吞4連敗，更是本季首次輸給九太。

從比賽一開始，台啤就無法抵擋JC戰象的猛攻，加上自身進攻太過低迷，打完上半場，台啤就以32比42落後，來到下半場，九太更把領先差距擴大到20分以上，就算JC戰象最後5分43秒就退場休息，九太仍可領先到30分以上。

尋求衛冕的台啤，上半季拿到20戰全勝，直到下半季首戰才遭裕隆破功，沒想到隨著蔣淯安膝傷可能例行賽提前報銷，米勒也因手傷缺陣，台啤表現越來越不理想，光看這波4連敗期間，台啤平均輸給對手23.3分，就知道他們狀態多差。

看這場比賽數據，更可知道台啤少了兩大主將之後，都快要變成不會打球了，全場投籃命中率只有3成16(76投24中)，三分命中率更低到連1成都不到(投13中1)，甚至還發生多達16次失誤，這種攻守失序的模樣，讓他們早無衛冕軍應有風貌！

(中時 )