台鐵太魯閣號出軌事故第二天，國泰人壽及全球人壽3日上午陸續發放慰問金及理賠金給保戶家屬並給予相關協助。

國泰人壽表示，目前已知此次事故，死亡保戶19位（含司機及助理司機員）、傷者58位，身故理賠金額逾5千萬元。

另依全球人壽統計，台鐵太魯閣號事故中，該公司共有12位保戶，其中8位保戶身故，4位保戶受傷，全球人壽表示，已第一時間派員關懷了解保戶事故狀況，提供快速理賠與慰問金發放，及其他受災保戶服務措施。身故保戶理賠金額約1,611萬。

國泰人壽表示，該公司保戶張先生夫妻帶著兩個小孩都是體院生，都擅長跑步，一家4口此次返鄉掃墓及探望長輩，因4位沒買到座位都是站票，站在第八節車廂，因太太站在車廂角落，為唯一倖存，當國泰志工找到張太太送上慰問金30萬元，當下沈重思緒讓現場人不由得陪著落淚。

另一位罹難者，正是國泰金控實習生，國泰人壽說，其與同學相約出遊，正巧搭上此班列車，公司主管得知消息，立即通知現場志工，也順利找到陳媽媽，轉發國泰人壽保戶以及國泰金控加發慰問金，並告知公司會全力協助後續事宜，讓陳媽媽放心處理後事。

(工商 )